Fortnite 6: il videogame si aggiorna portando un'ondata di novità

Il 27 Aprile, i server di Fortnite 6 si sono disattivati per 3 ore per permettere al team di sviluppo di effettuare la manutenzione prima del rilascio dell’aggiornamento v16.30. Questo apporterà una serie non indifferente di novità riguardanti Battle-Royale, Creativa e Salva il Mondo. A comunicarne l’arrivo è stata la stessa Epic Games, come le Sfide della Giungla caratterizzate dallo stile di Raz.

Fortnite 6: le ultime novità del videogame

Grazie all’aggiornamento v16.30 di Fortnite 6 approdano 13 armi inedite, tra Primordiali e Improvvisate. Giungerà persino un nuovo veicolo, il Choppa, un elicottero compatibile con il Punto di controllo gara pubblicato nell’ultimo periodo. Tra le altre novità vediamo i Dispositivi punto di salvataggio presenti in modalità Creativa. Questo significa che d’ora in poi si potrà riprendere la partita dallo stesso punto in cui si è fermata. Per giunta è possibile salvare i propri progressi attraverso slot multipli.

Ma non finisce qui, perché tra gli ultimi aggiornamenti vediamo il volto di Neymar Jr tramite il Pass Battaglia della Stagione 6, Furia. Qual è il suo compito? La star del calcio brasiliana regala a Fortnite nuovi incarichi, nuove 4 varianti di oggetti estetici. È arrivata poi la Go Crazy Arena, una playlist creata da membri della community con scontri da 8v8 con rigenerazioni e potenziamenti infiniti. Vediamo anche l’arrivo della Coppa Neymar Jr, un torneo che si divide per regioni. Il premio non può non riguardare il calciatore brasiliano: delle scarpe da calcio con un design ispirato alla forma primordiale di Neymar Jr all’interno di Fortnite. Con la partecipazione al torneo si potrà ottenere l’emoticon Giro Vincente.