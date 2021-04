La nuova campagna promozionale di Carrefour è assolutamente incredibile, perché in grado di aiutare gli utenti a spendere decisamente meno del previsto, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale dei prodotti scelti.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per ognuno di noi, è infatti possibile pensare di accedere al corrente volantino, recandosi prima nei singoli punti vendita sparsi per il territorio, per poi comunque approfittare degli ottimi prezzi attivati, senza limiti territoriali di alcun tipo. Il Tasso Zero è come al solito alla portata di ognuno di noi, in particolare di coloro che spenderanno più di 199 euro, e vedranno approvarsi la richiesta da parte della finanziaria.

Carrefour: la spesa è sempre ai minimi storici

La fascia di prezzo maggiormente coinvolta nell’attuale campagna promozionale è l’intermedia, ovvero tutti i prodotti in vendita a meno di 400 euro, con il picco previsto sullo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, lo smartphone attualmente disponibile a 329 euro ed in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Il risparmio è dietro l’angolo, a tutti gli effetti risulta essere possibile spendere ancora meno sull’acquisto di altri dispositivi, riuscendo a raggiungere modelli del calibro di TCL 10 SE, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A53s e Motorola E6s.

Il volantino Carrefour riesce comunque a soddisfare le richieste anche di coloro che vogliono acquistare un elettrodomestico o un televisore di ultima generazione, sono infatti disponibili svariati modelli in vendita a prezzi complessivamente ridotti ed alla portata della maggior parte di noi.