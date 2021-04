Uno dei beni di maggiore importanza per ogni utente è senza ombra di dubbio il suo conto corrente, lo strumento bancario infatti, soprattutto negli ultimi anni, è davvero indispensabile per una molteplicità di ragioni, esso infatti consente l’accesso a numerose possibilità per quanto concerne il movimento di denaro, dal ricevere il proprio stipendio fino alla richiesta di finanziamenti.

La funzione sfruttata però dalla maggior parte dei clienti delle varie banche è quella di deposito, in molti infatti versano sul conto i propri risparmi in modo da proteggerli fisicamente da eventuali pericoli come i furti d’appartamento e per accumularli in virtù di un progetto futuro, quale sia l’auto nuova o le vacanze.

Inutile stare a dire come un conto corrente pieno di risparmi attiri l’occhio di gente poco raccomandabile, che punta ovviamente ad appropriarsene in tutti i modi possibili, stiamo parlando di truffatori e hackers, che ogni giorno tempestano gli utenti di attacchi phishing dal momento che attaccare le banche è diventato sostanzialmente impossibile.

Phishing BNL

In questo caso il Phishing prende corpo in un SMS scritto e spacciato per una comunicazione ufficiale da parte di BNL, inerente nel dettaglio ad una sospensione del conto corrente, da sbloccare stando a quanto scritto presso un link apposito inserito in basso.

Quel link non va assolutamente cliccato, dal momento che rimanda ad una falsa area clienti ove le vostre credenziali verrebbero immediatamente copiate e inviate ai truffatori, con un esito per il vostro conto alquanto infausto.

Diffidate sempre da questi SMS, dal momento che le banche usano sempre e solo canali certificati.