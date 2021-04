WhatsApp: così diventate subito invisibili senza perdere un messaggio

Non ci sono modi per interloquire con le persone da uno smartphone che siano migliori delle attuali applicazioni di messaggistica. Tra le più importanti, nonché tra le più popolate, ecco WhatsApp, leader assoluta del settore delle applicazioni mobili.

Con oltre 2 miliardi di utenti questa piattaforma riesce ogni anno a scrivere i suoi record, introducendo novità di continuo. Gli aggiornamenti hanno infatti l’obiettivo di andare a migliorare qualcosa che all’apparenza potrebbe già sembrare perfetto ma che spesso scatena richieste da parte degli utenti. Questi infatti vorrebbero una privacy molto più spiccata, cosa che in alcuni casi non è realizzabile. Ci sono però delle altre applicazioni di terze parti che sarebbero in grado di introdurre delle funzionalità sul proprio smartphone da accomunare proprio a WhatsApp.

WhatsApp: gli utenti ora hanno il trucco per non risultare online ma per leggere ugualmente i messaggi

Scaricando un’applicazione di terze parti dal web sarà possibile passare attraverso WhatsApp come dei veri e propri fantasmi. Il titolo è Unseen, applicazione che potete scaricare dal web e che installata sullo smartphone vi permetterà di leggere ugualmente tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp.

Cosa cambia? Semplicemente che, pur essendo a conoscenza di tutti i contenuti di ogni messaggio in arrivo, non risulterete online. Il tutto perché l’applicazione in background riuscirà a raccogliere tutti i messaggi che arrivano sull’applicazione originale. Così facendo nessuno vi vedrà online in fase di lettura ma soprattutto il vostro ultimo accesso non sarà aggiornato e resterà quello vecchio. L’applicazione in questione almeno per il momento è gratuita.