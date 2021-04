WhatsApp: i trucchi più nascosti, così recuperate i messaggi e siete invisibili

Quello che tanti utenti non hanno ancora capito, soprattutto non rapportandosi troppo al web, è che WhatsApp non è un’applicazione che si limita ai suoi meandri. In poche parole le funzionalità di WhatsApp, pur essendo molte e soprattutto varie, non sono le uniche possibilità che vengono concesse nell’ambito della messaggistica. Al di fuori della celebre applicazione ci sono infatti diverse piattaforme di terze parti che permettono di integrare nuove funzionalità all’interno dell’App in verde.

Ovviamente si tratta di soluzioni consigliate e sicure, le quali non comportano costi aggiuntivi ho problemi per il futuro. Sono infatti tantissimi gli utenti di WhatsApp che spesso richiedono nuovi aggiornamenti per implementare funzionalità mancanti, mentre alcune di queste possono essere utilizzate anche scaricando applicazioni dal web.

WhatsApp: queste due funzionalità possono essere utilizzate scaricando due applicazioni

Se avete trovato all’interno della vostra chat dei messaggi cancellati e la solita dicitura che lo preannuncia, state sereni. Dalla prossima potrete essere pronti a recuperarli senza che il vostro interlocutore lo sappia. Basta infatti scaricare l’applicazione gratuita dal web che prende il nome di WAMR. Attivandola in background sarà possibile memorizzare i contenuti delle notifiche in arrivo, avendo dunque sempre sottomano ogni messaggio anche se eliminato.

Tutti gli utenti che invece hanno paura di mostrarsi online per non essere contattati e soprattutto per non lasciare traccia, hanno la soluzione finale. Si tratta dell’app Unseen, la quale consente a tutti di poter intercettare i messaggi di WhatsApp per leggerli altrove. In questo modo gli utenti resteranno aggiornati su ciò che gli arriva ma senza figurare online. Neanche l’ultimo accesso sarà aggiornato.