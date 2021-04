Vodafone Italia indice una nuova campagna promozionale che premia i suoi utenti. Come anticipato dal titolo si parla di Giga Gratis da ottenere senza oneri e senza sforzi attraverso il proprio numero di telefono associato. Si passa da una manciata di traffico dati omaggio al mese fino ai Giga Illimitati x un mese, così come specificato dall’operatore. Prendiamo il discorso nel dettaglio e scopriamo cosa e come possiamo ottenere il tutto.

Vodafone parte con i regali: ci sono Giga per tutti

Il mese sta per concludersi degnamente con le nuove opzioni Vodafone 30 e 50 Giga Free. Il nome non lascia spazio ad alcuna opinione personale sebbene esista anche la ghiotta possibilità di accedere ad altro servizio chiamato Giga Illimitati Free. C’è bisogno di ulteriori spiegazioni. Veniamo al dunque.

I clienti non incombono in nessun aumento di prezzo per l’accesso a dette opzioni concesse dal gestore. I 30 e 50 Giga sono proposti per un anno intero a cadenza mensile e si rinnovano in automatico per poi disattivarsi al termine del periodo prestabilito. Nessun onere e contatore dedicato alla visualizzazione del traffico residuo permasto per il proprio profilo tariffario. In caso di superamento del limite si continua a navigare con la propria offerta di origine. In alcuni casi il tempo limite per queste promo Vodafone ha validità massima di mesi 6.

L’attivazione dei Giga Free Illimitati avviene entro 48 ore dalla richiesta e si completa con la ricezione di un messaggio di conferma. Da notare che tali opzioni sono ad personam in quanto destinate al cliente finale solo a discrezione dell’operatore in questione. La presenza delle condizioni può essere oggetto di verifica spontanea da parte del cliente anche tramite app My Vodafone in caso di mancato invio del messaggio informativo. Come già detto, per concludere. la disattivazione è automatica allo scadere del periodo.