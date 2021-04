Vodafone: cambio di programma, a Maggio il gestore rimodulerà i prezzi delle promo

Avete tempo fino al 31 maggio, perché con l’entrata di Giugno cambieranno molte cose per i clienti Vodafone. Ciò che più sconvolge sono le inaspettate rimodulazioni, le quali non avranno pietà per nessuno. Ad ogni modo, la compagnia si giustifica dichiarando che queste hanno lo scopo di investire nel miglioramento della rete mobile e di soddisfare il Paese.

Vodafone: la comunicazione arriva anche tramite sms

Vodafone apporterà alle tariffe un aumento di 1,99 euro. Per comunicare ciò, ha inviato ai suoi clienti un messaggio con su scritto: “Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l‘obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque. Per queste ragioni, dal primo rinnovo successivo al 31 Maggio 2021 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese.

Per te 50 Giga al mese per 12 mesi. Se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 31 Maggio 2021. Puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione fino al 30 Maggio 2021 su variazioni.vodafone.it, con raccomandata A/R, PEC, o nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”. Informazioni su voda.it/info. In alternativa, hai la possibilità di scegliere la nuova offerta esclusiva Special xxx, con minuti illimitati e xx Giga, a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della tua offerta e senza costi di attivazione, chiamando il 42590 entro il 30 Maggio 2021″

Qualora il cliente Vodafone coinvolto nell’aumento non volesse cambiare operatore, potrà tranquillamente passare ad un’offerta alternativa senza costi di attivazione. Questa può variare in base al bundle a disposizione, oppure rimanere con la stessa offerta ma con la consapevolezza del costo superiore.