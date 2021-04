Sono in arrivo notizie non positive per gli utenti di TIM. Il gestore italiano, così come già previsto da altri operatori come Vodafone e WindTre, a breve introdurre delle modifiche per i listini degli utenti. Sono quindi in arrivo i nuovi aumenti di prezzo per una serie di promozioni legate alla telefonia mobile.

TIM, da Maggio la stangata sui prezzi per tutte queste tariffe

Come in precedenza, anche in questa occasione, TIM decide di rimodulare i costi per alcune sue ex offerte winback. In questa circostanza, le tariffe colpite sono la Supreme, la Five IperGo, e la Iron. Una gran parte degli abbonati che ha attivato in passato tali tariffe ora sarà chiamato a pagare 2 euro in più rispetto agli attuali costi.

Il cambiamento dei listini di TIM sarà operativo a partire dal prossimo 9 Maggio. Come in casi analoghi del passato, il gestore offre ai suoi clienti la possibilità di disdire senza penali il contratto entro un giorno dall’entrata in vigore dei nuovi listini.

In controtendeza rispetto alle precedenti occasioni, TIM propone una rimodulazione proporzionale anche con le soglie. I client che saranno chiamati a pagare 2 euro in più al mese riceveranno quindi 20 Giga per navigare in rete. La quota si aggiunge ai Giga già disponibili con la tariffa.

La rimodulazione di TIM impatta per la gran parte su tutti i vecchi clienti del gestore italiano. Ricordiamo, infatti, che per tutti i nuovi clienti è prevista la garanzia di costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento, come da accordi con AGCOM.