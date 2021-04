Vis a Vis è una fiction spagnola distribuita dalla piattaforma californiana Netflix. La serie ha riscosso un successo veramente incredibile, catturando l’attenzione di milioni di fan in tutto il mondo. Coloro i quali hanno seguito con maggior interesse la fiction, sicuramente sapranno che i produttori non hanno comunicato delle novità fresche negli ultimi mesi. Questo perché c’è una verità importante da dire: non ci sarà una stagione 5 della fiction. Fortunatamente, però, in compenso abbiamo uno spin-off di tutto rispetto, ossia Vis a Vis: El Oasis.

Uno dei creatori della fiction ha parlato di recente ad un quotidiano spagnolo, esprimendosi circa una possibile season 5: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”. Da questo, capiamo chiaramente che una quinta stagione non ci sarà, ma assisteremo ad una seconda parte dello spin-off?

Vis a Vis: dopo “El Oasis”, ci sarà una seconda parte dello spin-off?

Purtroppo per i fan, le notizie negative continuano ad esserci, essendo che il team di produzione non vuole realizzare una seconda parte dello spin-off. Questa decisione è data dal fatto che, in base a ciò che è stato detto anche sopra, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti e il ciclo narrativo si è concluso definitivamente.

Quindi, dopo che abbiamo appreso ciò, possiamo dire che per il futuro non ci sarà nulla di concreto. La dura realtà è stata accettata di buon grado da tutto il cast, che ha affermato: “crediamo che ci sia un viaggio che inizia con le prime puntate e vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.