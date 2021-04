TIM si impegna in prima persona nel settore dell’intrattenimento televisivo con una serie di iniziative molto vantaggiose dedicate a tutti gli appassionati di cinema e di serie tv ma non solo. Il provider italiano ha in serbo per gli utenti due offerte da non perdere, una delle quali interessa anche Netflix.

TIM, le grandi tariffe con Netflix e le altre pay tv

L’offerta pensata da TIM in collaborazione con Netflix si chiama Mondo Netflix. Grazie a questa promozione, gli utenti del gestore italiano avranno la possibilità di accedere a tutto il catalogo della tv streaming per film e serie tv con costi mai così convenienti.

Nel dettaglio, la promozione Mondo Netflix prevede una duplice sottoscrizione al servizio TIMvision ed al tempo stesso anche a Netflix. I clienti potranno quindi accedere a tutti i contenuti presenti sul catalogo di TIMvision e anche a tutti i titoli, tra film e serie tv, disponibili sul catalogo di Netflix. La doppia sottoscrizione alle tv streaming comporta un prezzo mensile di soli 12,99 euro.

L’offerta Mondo Netflix rappresenta la soluzione che TIM mette a disposizione di quegli abbonati che non vogliono perdersi le migliori serie tv e i migliori film. Per gli appassionati di sport, invece, il gestore italiano ha pensato ad un’ulteriore iniziativa: la Mondo Sport.

In questa circostanza, gli utenti potranno accedere a tutti i contenuti sportivi e calcistici di NOW TV (la tv streaming di casa Sky) di DAZN al semplice costo di 29,99 euro. Tra gli eventi in esclusiva figurano la Serie A, la Champions League, i motori, il tennis, l’NBA e tanto altro.