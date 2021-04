Il mondo della telefonia è senza ombra di dubbio il più variegato che il mercato ha da offrirci, gli smartphone infatti, ogni anno sanno sorprendere i consumatori introducendo interessantissime novità, come fotocamere in grado di rivaleggiare con reflex e mirrorless e display che farebbero invidia anche ai televisori.

La telefonia però non è solo smartphone, ma in alcuni rari casi è anche composta dalle SIM, che si prendono il palcoscenico in determinate situazioni, arrivando ad avere costi davvero mostruosi grazie al numero che hanno ad esse collegato.

Ovviamente stiamo parlando del mondo del collezionismo, che in questo caso tiene sott’occhio il numero legato ad una SIM e la sua composizione, la quale può fare innalzare il valore della SIM anche a qualche paio di milioni di euro, scopriamo le caratteristiche necessarie.

Numeri particolari

Ovviamente quello da prendere in esame è il numero legato alla SIM, il quale per innalzare il valore della carta, deve presentare delle caratteristiche precise, come ad esempio sequenze di numeri altamente ordinate o ripetute, cose che rendono il numero stesso molto facile da ricordare o comunque d’effetto.

I principali acquirenti per questa tipologia di SIM sono generalmente collezionisti o uomini d’affari, con questi ultimi che gradiscono tali numeri poichè li rendono virtualmente più facili da raggiungere in quanto più facili da ricordare per un cliente.

Se quindi avete un numero di questo tipo, provate a venderlo, potreste farci davvero tanti soldi, basti pensare che un imprenditore arabo è arrivato a liquidare ben 2 milioni di euro per portarsi a casa un numero del genere.