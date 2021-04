In questo periodo, forse l’avrete notato, le diverse compagnie stanno rilasciando i rapporti finanziari dei mesi precedenti. Tra questi quindi c’è anche Sony ha sostanzialmente rivelato quante PS5 ha venduto finora in questi primi mesi di vista della console. Si sta parlando di 7,8 milioni di unità.

Un numero alto, tra i più alti quando si parla di lanci di console. Nel periodo che va tra gennaio e marzo che ha spedite 3,3 milioni quindi più di 1 milione al mese. Non contenta delle vendite delle PS5, è riuscita anche a spedire 1 milione di PS4 nello stesso periodo. Numeri record per Sony che però non bastano per stare al passo con la domanda internazionale.

PS5: la situazione a livello di domanda e offerta

Finché la produzione di PS5 rimarrà su questi livelli ci vorrà molto tempo prima di vedere un allineamento delle due due curve. Al momento la domanda è troppo alta, soprattutto nei paesi europei che finora hanno ricevuto meno copie, mentre l’offerta sta rimanendo castrata dalla carenza di chip a livello globale.

Il problema della carenza di PS5 sta facendo nascere anche più truffe del solito, soprattutto su Facebook dove ne viene tirata giù una e poco dopo ce ne sono già altre due. Purtroppo al momento non bisogna fare altro che aspettare e non si capisce bene quanto. Sony è convinta di riuscire a migliorare la produzione di unità in tempi brevi, ma vista la situazione a livello globale si parla anche del 2022 inoltrato. Al momento quindi non bisogna fare altro che stringere i denti e stare attenti alle truffe.