Nonostante l’impegno per l’utilizzo della porta Lightning sui suoi dispositivi, Apple di solito pone fine al supporto per vecchi accessori e prodotti quando annuncia una nuova versione dello stesso. A quanto pare, è ció che accadrá con i nuovi iPad Pro da 12.9 pollici poiché sembra che la Magic Keyboard creata dalla societá per il suo predecessore non sará piú supportata.

Il sito web francese iGeneration ha affermato di aver visto la documentazione Apple in cui si diceva che la vecchia Magic Keyboard non sarebbe stata supportata. Successivamente, un altro sito web ha ricevuto una conferma direttamente da Apple. É importante notare, tuttavia, che il sito web di Apple afferma che la nuova Magic Keyboard funziona anche con i vecchi modelli di iPad Pro.

iPad Pro: la nuova Magic Keyboard supporta tutti i modelli di iPad

Inoltre, il supporto perso riguarda solo il nuovo iPad Pro da 12.9 pollici; il modello da 11 pollici potrá ancora utilizzare la versione precedente della tastiera. Purtroppo, questo non é l’unico problema di supporto con i nuovi prodotti Apple presentati la scorsa settimana. Mentre il telecomando per l’Apple TV 4K 2017 includeva un giroscopio e l’accelerometro, il nuovo telecomando riprogrettato manca di queste funzionalitá.

La modifica non avrá nessun impatto sull’esperienza di utilizzo della TV ma é importante per i giochi. Infatti, alcuni giochi presenti su Apple TV utilizzavano questi sensori per abilitare input ed esperienze di gioco simili a quelli di iPhone. È giusto notare che Apple ha aggiunto il supporto per i controller PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series alla piattaforma Apple TV.