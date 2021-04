Una notizia importante arriva sul fronte dei ristori proprio nel corso di questi ultimi giorni. Su precisa decisione dell’esecutivo, a breve l’INPS farà partire un ordine esecutivo per l’accredito di un assegno una tantum dal valore di 2400 euro. A beneficiare di tale incentivo saranno le categorie che negli ultimi mesi hanno subito maggiori svantaggi economici a causa della pandemia.

INPS, gli assegni di 2400 euro per autonomi, stagionali e mondo dello spettacolo

L’INPS ha predisposto gli accrediti di 2400 euro peri lavoratori autonomi che lo scorso anno non hanno ricevuto ricevuto alcun genere di ristoro a seguito del Covid. In particolare, l’INPS amplierà la platea dei beneficiari a tutti coloro che sono attivi nel settore turistico e ai gestori di stabilimenti termali.

Sempre nella platea di beneficiari rientrano i lavoratori stagionali, tra cui quegli italiani che sono stati fortemente penalizzati dalla chiusura degli impianti sciistici durante gli ultimi mesi invernali.

Sempre l’INPS farà partire il bonus di 2400 euro anche per coloro che sono operativi nel mondo dello spettacolo. Tra le altre categorie più esigue di cittadini beneficiari risultano i lavoratori autonomi occasionali e coloro che sono impegnati nelle vendite a domicilio.

Per fare richiesta del bonus da 2400 euro sarà necessario presentare una formale pratica attraverso il sito ufficiale dell’INPS. I cittadini idonei dovranno accreditarsi con il proprio SPID o attraverso la tecnologia della carta d’identità digitale. Sempre i beneficiari dovranno inserire, qualora non siano già presenti in piattaforma, il proprio IBAN per l’accredito dei bonifici una tantum. Le richieste saranno evase sino al 31 Maggio.