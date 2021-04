Ecovacs ha quest’oggi presentato il nuovo Winbot 920, una nuova soluzione ideale per tutte le tipologie di finestre, un robot intelligente lavavetri, in grado di raggiungere livelli di pulizia mai visti prima, grazie sopratutto alla tecnologia Win-Slam 2.0 ed a tantissime modalità differenti.

La serie Winbot si è allargata, con l’Ecovacs Winbot 920 arriva un nuovo robot intelligente, completamente utilizzabile tramite l’applicazione dedicata disponibile per smartphone, oltre che essere facilmente trasportabile grazie alla presenza di una comodissima custodia per il trasporto.

Il cuore del Winbot 920 è rappresentato dalla tecnologia Win-Slam 2.0, una soluzione che guida in modo sistematico il lavavetri intelligente direttamente sulle superfici da pulire, garantendo una copertura completa, prima che il dispositivo decida di tornare al punto di partenza. Per superare le eventuali sporgenze, è stata integrata anche una tecnologia di rilevamento degli spigoli, in modo da poter proseguire nella pulizia senza pensieri, evitando anche gli ostacoli, come maniglie o intelaiature.

Ecovacs Winbot 920: il nuovo robot lavavetri

Il dispositivo può essere comandato direttamente dall’applicazione mobile, la quale può fornire informazioni in tempo reale sull’andamento della pulizia, nonché installare gli aggiornamenti over-the-air (OTA). Le dimensioni sono allo stesso tempo veramente ridottissime, parliamo di un prodotto alto soli 7,8 centimetri, con un peso di 1,7 Kg, il quale potrà essere trasportato in assoluta semplicità grazie alla comoda custodia/borsa, ideale anche per il posizionamento di accessori vari.

Il prezzo di vendita sarà in linea con le aspettative, parliamo a tutti gli effetti di 399 euro, con disponibilità a breve su Amazon e nei soliti canali di vendita di Ecovacs.