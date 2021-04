I migliori sconti del volantino Coop e Ipercoop sono veramente assurdi, permettono al cliente di godere di un risparmio importante, senza porre limitazioni importanti sulle disponibilità in negozio o sul sito ufficiale.

La campagna promozionale, a dispetto di quanto visto ed atteso in passato, risulta essere attiva ovunque, in questo modo tutti vi potranno accedere con il pregio di poter godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si acquisterà tramite l’e-commerce e si spenderanno più di 19 euro. Il Tasso Zero, se interessati, è comunque sempre presente e prevede la possibilità di accedervi solo al superamento dei 199 euro.

Coop e Ipercoop: i prezzi sono economici

Nel momento in cui parliamo di un volantino di un supermercato, e non di un normale rivenditore di elettronica, le attese sono di poter accedere a prodotti molto economici, Coop e Ipercoop non si allontanano dal pensiero comune.

I due dispositivi in promozione sono infatti Samsung Galaxy A41 e Huawei Y6p. Nel primo caso parliamo di un terminale da 199 euro, il cui pregio è rappresentato dall’incredibile display AMOLED da oltre 6 pollici, con annessa risoluzione FullHD+.

Dall’altro lato invece troviamo il terminale dell’azienda cinese, in vendita a circa 140 euro, con un unico grande punto forte, la batteria da 5000mAh, in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone.

La campagna promozionale si estende anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, se volete conoscere da vicino i vari prezzi, aprite subito il sito ufficiale.