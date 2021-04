Un nuovo incredibile volantino Bennet attende gli utenti che potranno recarsi a tutti gli effetti nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, tramite il quale risulta essere possibile spendere molto meno del previsto.

Per approfittare delle migliori occasioni di Bennet, è assolutamente necessario sapere che i prezzi sono attivi solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nella stessa identica location di acquisto.

Bennet: nuova campagna promozionale con tanti prezzi bassi

Spendere poco con bennet è assolutamente possibile, sebbene comunque l’attenzione dell’azienda si sia a tutti gli effetti riversata sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile, in particolare sui modelli dal prezzo inferiore ai 300 euro.

Partendo da questa consapevolezza, sarà comunque possibile pensare di acquistare i vari Galaxy A71, Motorola G9 Play, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o similari, godendo nel complesso di discrete prestazioni generali.

Molto allettanti sono anche le proposte legate al mondo dei tablet, qui l’azienda ha deciso di lanciare promozioni mirate su due prodotti da 299 euro, quali sono Apple iPad 10.2 (nella variante solo WiFi con 64GB di memoria interna), oltre al Lenovo M10+, un ottimo dispositivo con sistema operativo Android.

Il volantino Bennet risulta essere disponibile ancora per qualche giorno, senza limitazioni particolari in tema unità effettivamente raggiungibili, per questo motivo consigliamo di aprire le pagine prima di recarsi in negozio.