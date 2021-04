Si può dire addio alle multe senza spendere nemmeno un centesimo! Il mostro più temuto dagli automobilisti sono gli autovelox. Fissi e mobili ormai sono disseminati per tutto il territorio italiano. Spesso si conoscono anche le posizioni, sono lì da anni, ma basta un momento di distrazione ed ecco che la sanzione è comminata. Ma da oggi, grazie a questo articolo, tutti gli automobilisti potranno dire basta alle multe per velocità. Ecco le 5 migliori app autovelox gratuite per Android. Diverse delle quali sono disponibili anche per iPhone.

Autovelox addio: grazie ad Android basta poco per proteggersi

L’attenzione sulla strada mentre si guida è molto importante. Tuttavia non è solo la distrazione ad essere pericolosa. Anche un autovelox visto all’ultimo momento, facendo generare una frenata improvvisa, può rivelarsi molto pericoloso. Quindi, sia per non farsi spillare soldi, sia per avere maggior controllo sulla situazione, ecco le 5 app salvadanaio per dire addio alle sorprese ed essere avvisati in tempo sugli autovelox.

Ecco le 5 app salvadanaio salva multe

Tutte e 5 le app autovelox sono gratuite. Alcune hanno anche la possibilità, pagando una piccola somma, di eliminare la pubblicità. Eccole, scaricabili da Play Store.

Google Maps. Non potevamo iniziare se non con il navigatore Android per eccellenza. Da poco ha integrato anche la segnalazione degli autovelox. Non solo è in grado di identificare sul percorso le postazioni fisse, ma, grazie alle indicazioni degli utenti in tempo reale, anche quelle mobili. Waze. Secondo, ma non per contenuti e completezza è questo navigatore satellitare social. Infatti quasi tutte le indicazioni segnalate sul percorso sono frutto del lavoro di ogni singolo automobilista che contribuisce alla sicurezza dei suoi “simili”. Lavori in corso, traffico, incidenti stradali e autovelox fissi e mobili compresi i posti di blocco saranno un brutto ricordo. TomTom GO Navigation. Questa app della nota azienda famosa per la produzione di navigatore satellitari racchiude la sua l’esperienza decennale. Ciò che offre è molto simile alle precedenti, ma durante la navigazione, in presenza di tutor indica anche la velocità media rilevata. Autovelox Fissi e Mobili. Questa è un’app molto specifica in grado di rilevare i nemici degli automobilisti. Fissi o mobili, tutor e telecamere semaforiche, li rivela tutti in oltre 30 paesi. La versione premium, per rimuovere la pubblicità, è al costo di 2,99 euro. Radarbot. L’ultima app autovelox da menzionare capace di avvisare l’utente anche del traffico, tutor e radar. Completamente gratuita, ha una versione premium a 5,99 euro che rimuove la pubblicità.

Insomma 5 app davvero interessanti, ma soprattutto per tutte le esigenze. C’è però un altro pericolo a cui fare attenzione che mette a rischio la vita di chiunque guidi.