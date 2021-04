Malgrado lo show sia finito da tempo i fan sperano ancora in in ritorno di Vis a Vis. Lo show spagnolo targato Netflix inizia nel 2015, trasmesso dall’emittente spagnola Antena 3. Il successo però aggiunge grazie alla sua aggiunta al catalogo della piattaforma di streaming. La storia della serie TV racconta delle avventure, o disavventure, di Macarena. Dopo essere essere stata arrestata per una serie di reati minori viene condotta nel carcere di Cruz del Sur.

Qui dovrebbe darsela con Zulema, la detenuta più pericolosa di tutto il centro. La serie TV racconta della crescita di Macarena che dovrà imparare a vivere in un mondo nuovo con regole nuove. La serie TV che conta quattro stagioni è stata ampliata anche grazie a uno spin off, El Oasis.

Vis a Vis: cosa sarà della serie TV

La fine della quarta stagione di Vis a Vis, ha lasciato molti fan con un vuoto che non riescono più a colmare anche per questo in molti sperano che una quinta stagione possa essere ancora possibile. Purtroppo però la possibilità di vedere davvero una nuova stagione dello show sembrano davvero ridotte al lumicino.

Stesso discorso può essere applicato a chi spera di vedere quanto meno una nuova stagione dello spin off; anche El Oasis tuttavia può essere considerato concluso vista anche la morte di una delle protagoniste principali verso la fine dello show. Sembra dunque che i fan più appassionati, debbano mettersi l’anima in pace. Tuttavia catalogo Netflix è ricco di validissime alternative con cui il rimpiazzare la serie TV