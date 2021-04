Non è una novità che la Cina stia mirando a colonizzare la Luna, ma recentemente anche la Russia ha ritrovato la voglia di esplorare lo spazio e ha messo nel mirino proprio il nostro satellite naturale. I due paesi stanno addirittura collaborando per dare vita a una base lunare, ma c’è una particolarità.

Apparentemente le due agenzie spaziali dei due paesi, la China National Space Administration e Roscosmos, hanno comunque aperto il progetto a tutti. La collaborazione è aperta anche alle altre agenzie spaziali per tutte le fasi quindi dalla pianificazione a proprio l’implementazione e l’operatività. La Luna potrebbe diventare il prossimo obiettivo comune a tutto il mondo? In realtà viene difficile pensarla in questo modo.

La battaglia per la Luna

Quello che può risultare più probabile è che nascano due blocchi, una sorta di nuova guerra fredda. Da un parte avremo gli Stati Uniti con la NASA e i suoi alleati, come l’ESA o l’agenzia spaziale giapponese e quella indiana. Dall’altra parte avremo la Cina, la Russia e altri paesi più allineati. La Luna sarà il terreno di battaglia.

A dimostrazione di questa deriva c’è proprio l’annuncio di Roscosmos che prevede l’uscita dal progetto della Stazione Spaziale Internazionale per dare vita a una nuova stazione orbitante per il 2025. Anche in questo caso la collaborazione è comunque aperta, ma bisogna vedere cosa succederà. Molte relazioni nazionali stanno raggiungendo dei minimi storici, come tra Stati Uniti e Cina. Risulterebbe complicato collaborare lassù nello spazio, sulla Luna, e poi litigare ogni due secondi sulla Terra.