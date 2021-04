È passato quasi un mese e ancora si continua a parlare di LOL. Per chi non lo sapesse si tratta di un programma comico prodotto da Amazon e messo in streaming su Prime Video giorno 1 Aprile 2020. Il programma, la cui prima versione messicana è a sua volta tratta da un format giapponese, ha avuto un successo tale che già si discute di una seconda stagione. Sebbene sia tutto ancora da confermare, alcuni rumors avrebbero rivelato alcuni tra i principali nomi designati a partecipare la prossima volta.

LOL Italia 2, ecco i principali personaggi pensati per la gara

Come abbiamo già detto, all’attuale non c’è nulla di confermato, ma tra i potenziali candidati a LOL Italia stagione 2, abbiamo i seguenti:

Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi, Max Pisu, Corrado Guzzanti, Ale e Franz, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica, Virginia Raffaele, Alessandro Bergonzoni e Lucia Ocone.

Se le regole dovessero rimanere le stesse della prima versione, i concorrenti saranno solo in 10. È chiaro quindi che non tutti i personaggi dell’elenco saranno i veri partecipanti, perlomeno non interamente. All’attuale invece, sembra che Mara Maionchi e Fedez siano stati già riconfermati. In tutte le versioni di LOL, (Australia, Germania, Italia, Messico) il rapporto uomini/donne è di 7 a 3, fatta eccezione per LOL Francia che conta invece 5 comiche e 5 comici in un perfetto 50 e 50. Si presuppone quindi che i numeri rimarranno grossomodo quelli.

La versione nipponica del programma, quella originale, ha il nome di Documental, e non ha donne al suo interno (ma diciamolo, il Giappone non eccelle certo per progressismo). Anche questa versione è presente su Prime Video, per i curiosi. Molto presto verrà inoltre caricato anche LOL Francia. Seguiteci ancora per altri aggiornamenti.