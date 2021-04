Lo sconto IVA di Euronics continua a stupire positivamente gli utenti con una lunghissima serie di occasioni da non lasciarsi decisamente sfuggire, in questo modo risulta essere possibile accedere a prezzi sempre più bassi e convenienti.

La campagna promozionale, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere da Euronics, risulta essere disponibile nei punti vendita fisici, senza distinzioni territoriali o di alcun tipo, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti che arriveranno a spendere più di 199 euro, potranno comunque richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento diretto tramite il proprio conto corrente bancario.

Euronics: come funziona la campagna

Il meccanismo dello Sconto IVA di Euronics non si discosta da quanto abbiamo visto in passato da Trony, l’utente si ritrova ad avere la possibilità di recarsi in un qualsiasi negozio, aggiungendo al carrello i prodotti desiderati, senza necessariamente dover raggiungere un livello minimo di spesa, ricevendo in cambio uno sconto fisso del 18,04%, applicato sul listino del momento.

In aggiunta, solo sui prodotti selezionati, è stato attivato il cosiddetto Doppio Sconto IVA, corrispondente ad una riduzione prestabilita pari al 36,08% del listino.

Per dovere di cronaca, è bene ricordare che tutte le offerte verranno applicate nello stesso istante di emissione, ciò sta a significare che non sarà necessario recarsi un secondo momento in negozio o comunque dover attendere un determinato intervallo temporale.