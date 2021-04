Il mondo degli smartphone è senza ombra di dubbio quello più variegato che il mercato ha da offrirci, le varie aziende impegnate nell’eterna lotta per conquistare i consumatori infatti producono dispositivi per ogni gusto, da quelli pensati per le tasche meno profonde ai top di gamma che invece dominano grazie alle loro funzionai davvero al top.

Ciò non toglie però che nel mercato non ci siano solo appassionati che puntano ad avere ogni anno l’ultimo modello senza badare a spese, abbiamo anche infatti collezionisti che lanciano uno sguardo al passato, puntando a vecchi modelli che seppur non avendo le funzioni top dei modelli attuali, hanno segnato una pietra miliare nella storia della telefonia, cosa che ne alza incredibilmente il valore di mercato.

I modelli più cercati

Qui di seguito ecco una lista con i modelli più desiderati e cercati, alcuni dei quali possono valere anche una fortuna, soprattutto se in buone condizioni.