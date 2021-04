Le notizie che arrivano dallo spazio non finiscono mai di emozionare. Le agenzie aerospaziali monitorano e studiano costantemente i cieli al fine di scongiurare ed evitare pericoli che metterebbero a rischio il nostro Pianeta. Il lavoro è così certosino che NASA ed ESA addirittura anticipano, secondo appositi calcoli, l’avvicinamento di un asteroide alla Terra. Proprio di questo parleremo nell’articolo. Si chiama 2009 JF1 l’asteroide di grandi dimensioni che a maggio 2022 si troverà a rischio impatto.

Notizie del genere non fanno certo piacere, soprattutto a chi vive con la costante paura di un’apocalisse imminente. Vediamo allora, secondo i dati forniti dalla NASA, se siamo prossimi a una possibile fine del mondo o se in nostri animi si devono tranquillizzare. Siete sicuri di voler conoscere i dettagli?

Pronti all’impatto, in arrivo c’è 2009 JF1, l’asteroide dalle grandi dimensioni

Un sentito grazie va alla NASA. Questa agenzia spaziale americana, oltre a essere impegnata in missioni nello spazio, offre un lavoro immenso per la sicurezza mondiale. I corpi celesti che riempiono l’universo potrebbero rivelarsi pericolosi se non riconosciuti e individuati per tempo. Questo non solo per studiarne i comportamenti, ma, nel caso, prepararsi per una difesa a supporto della specie umana che potrebbe estinguersi se solo un asteroide dovesse impattare con il suolo terrestre.

Più di dieci anni fa fu proprio la NASA ad individuare un asteroide dalle grandi dimensioni in rotta verso il nostro Pianeta. Ribattezzato con il nome di 2009 JF1, questo corpo celeste ha un diametro pari a 13 metri. Niente male davvero. Inoltre è stato catalogato tra i “Near Earth Object” ovvero, quegli oggetti vicini alla Terra tanto da essere potenzialmente pericolosi.

Il suo passaggio prossimo alla Terra sembra essere stato calcolato per maggio del 2022 e avverrà a una distanza di circa 200 milioni di chilometri. Di primo acchito potrebbe sembrare davvero lontano questo asteroide, ma le distanze nello spazio non sono equiparabili ai nostri sistemi di misura. Infatti questi oggetti volanti possono in un attimo cambiare direzione e per la loro velocità in poco tempo potrebbero rivelarsi la causa di una fine del mondo.

Contro tutto ciò ci ha pensato la NASA che ha pronta già una missione per deviare un asteroide nel caso dovesse avvicinarsi troppo alla Terra.