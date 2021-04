A partire da oggi, lunedì 26 aprile 2021 entreranno nel listino dell’operatore Tim alcuni nuovi smartphone acquistabili a rate, tra cui anche lo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G, in esclusiva.

Oltre a quest’ultimo saranno disponibili anche una nuova colorazione per Apple iPhone 12 ed altri smartphone. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Tim: in esclusiva nuovi smartphone a rate

Innanzitutto, TIM avrà infatti in esclusiva nei negozi fisici il nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G che entrerà ufficialmente in listino standard dal 26 Aprile 2021, mentre dovrebbe essere in vendita al pubblico dal 5 Maggio 2021. Non si conoscono però i dettagli sull’accordo tra TIM e Xiaomi, quindi non si può escludere che più avanti il device sia disponibile anche altrove. Nel nuovo listino aggiornato, è indicata la presenza del nuovo flagship in entrambe le colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White. Il prezzo dovrebbe essere di 1399.90 euro.

Un altro smartphone che entra nel listino dal 26 Aprile 2021 è lo Xiaomi Mi 11i, anche se non è detto che sarà disponibile nei negozi oggi. Lo Xiaomi Mi 11i 5G dovrebbe avere un prezzo di 699.90 euro e sarà disponibile nelle colorazioni Cosmic Black, Frosty White e Celestial Silver con TIM, in questo caso non in esclusiva.

Un’altra novità del nuovo listino in vigore dal 26 Aprile 2021 è rappresentata dall’ingresso del Motorola Moto g50 5G venduto a 249.90 euro in colorazione Steel Gray. Questo device, che dispone di 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione con schermo da 6,5 pollici, prevede la navigazione in 5G fino a 1,4 Gbps.

Infine, entrerà nel nuovo listino standard dal 26 Aprile 2021 anche la colorazione viola della famiglia iPhone 12, disponibile con TIM per l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Mini nei loro diversi tagli da 64GB, 128GB e 256GB. Non ci resta che recarci in un qualsiasi negozio dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.