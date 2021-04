The 100 è arrivata alla sua settima stagione. La tanto amata serie TV Netflix che ha appassionato milioni di spettatori nel mondo ha registrato il suo centesimo episodio. Dal lontano 19 marzo 2014 arriva nel 2021 la notizia al cardiopalma di The CW che pare non lasciare alcun scampo. Ecco tutti i dettagli.

Fan dite addio a Eliza Taylor di The 100

Purtroppo è così e i fan se ne dovranno fare una ragione. Per Eliza Taylor è un addio, ma anche per tutti gli altri interpreti di The 100. Sì, perché The CW ha annunciato che questo titolo è stato cancellato. Non ci sarà la stagione numero 8. Una notizia brusca che molti non avrebbero voluto ricevere.

Tuttavia dietro questo annuncio c’è la volontà di un team produttivo che già aveva prefigurato tutto nei minimi dettagli. Addirittura The 100 è proseguita per altre due stagioni in più rispetto a quanto Jason Rothenberg, l’ideatore, aveva pensato per questa serie. Infatti l’idea iniziale era quella di concludere tutto con la quinta stagione. La grande folla di fan che premeva per vedere sempre nuovi episodi, ha portato la produzione e la stessa The CW a continuare ancora.

Tant’è che The 100 è arrivata all’episodio numero cento e qui si fermerà. Una scelta importante questa che sicuramente lascia un po’ di amaro in bocca a tutti gli appassionati. La storia di questi 100 ragazzi problematici inviati a ripopolare il Pianeta Terra dopo che una guerra atomica l’ha decimato, termina qui. Nessuna speranza che possa dare un cenno a una possibile ottava stagione è in previsione.

Sono le stesse dichiarazioni di Rothenberg a dare la certezza che The 100 7 è proprio il finale di stagione. Ad ogni modo sembra che sia in programma un possibile spin-off di questo titolo. Dovrebbe ispirarsi liberamente a uno degli episodi dell’ultima stagione intitolato “Anaconda“. Una specie di staffetta che cede il testimone a un nuovo racconto che, se confermato, si spera possa essere avvincente tanto quanto The 100.