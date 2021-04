Il modo in cui gli utenti passano tra schede verticali e orizzontali in Microsoft Edge potrebbe cambiare molto presto; il gigante della tecnologia sta per modificare la funzionalitá in questione con nuove opzioni. Lanciate per la prima volta nel marzo di quest’anno, le schede verticali sono una delle migliori funzionalitá nel browser di Microsoft.

Esse consentono agli utenti di utilizzare al meglio lo spazio dello schermo sul proprio laptop o monitor e questo è particolare utile sui monitor ultrawide. Facendo clic sul pulsante nell’angolo in alto a sinistra di Edge con piú schede aperte, gli utenti possono passare all’utilizzo di schede verticali in cui possono vedere le descrizioni complete dei siti.

Microsoft Edge avrá opzioni extra personalizzabili

Tuttavia, ora sembra che Microsoft stia sperimentando questo pulsante dandogli funzionalitá aggiuntive. Durante il test dell’ultima build di Edge Canary, l’utente di Reddit Leopeva64-2 ha scoperto che Microsoft ha aggiunto opzioni extra al pulsante nell’angolo in alto a sinistra di Edge. Ora, quando si fa clic sul pulsante, il browser apre il menu delle azioni delle schede di Edge.

Oltre a consentire agli utenti di passare dalle schede verticali a quelle orizzontali, offre anche la possiblitá di visualizzare gli elementi chiusi di recente o di aggiungere tutte le schede aperte in una raccolta. Queste nuove opzioni potrebbero tornare utili per gli utenti Edge sebbene possano rendere le cose difficili per coloro che utilizzano costantemente le schede verticali e orizzontali. Tuttavia, Microsoft consentirá la personalizzazione del menu.

Le funzionalitá testate nel canale Canary di Edge, tuttavia, spesso vengono modificate prima dell’arrivo in versione finale per tutti gli utenti. Quindi, aspettatevi di vedere ulteriori novitá con la funzione descritta in precedenza.