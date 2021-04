Il volantino Carrefour non vuole assolutamente essere relegato nelle ultime posizioni della rivendita di elettronica, per questo motivo ha rinnovato recentemente la propria campagna promozionale, rimpolpandola con un numero crescente di discrete soluzioni.

La soluzione che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, è come al solito disponibile ovunque in Italia, senza distinzioni particolari di regione in regione. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accedere agli sconti direttamente online sul sito ufficiale, sarà strettamente necessario recarsi in negozio. Per il resto, è presente il solito Tasso Zero, con finanziamento in 10/20 mesi, previa una spesa di 199 euro.

Scoprite in esclusiva assoluta le migliori offerte Amazon, le trovate direttamente sul canale Telegram interamente dedicato.

Carrefour: spendere poco è davvero possibile

I supermercati in genere non scontano i top di gamma, se non naturalmente in rarissimi casi, Carrefour non si allontana da questa consuetudine, puntando forte su un buon numero di prodotti legati alla fascia intermedia della telefonia mobile.

Il prezzo massimo è pari ai 329 euro richiesti per lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, per il resto sono tutti dispositivi più economici, come Xiaomi Redmi 9T, Samsung Galaxy A12, Oppo A53s, Motorola E6s o TCL 10SE.

I singoli dispositivi sono commercializzati in versione sbrandizzata, ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico (quindi verranno ricevuti con maggiore tempestività).

Per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, oltre che scoprire nel dettaglio quali sono i prezzi più bassi attualmente disponibili, anche legati a differenti categorie merceologiche, non vi resta che aprire le pagine sottostanti.