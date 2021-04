WindTre si propone agli abbonati con provider leader nel campo della telefonia mobile in questo mese di Aprile. Il gestore ha deciso di accettare a viso aperto la rivalità con Iliad, mettendo a disposizione di tutti gli interessati una serie di ricche iniziative low cost. Tra queste è possibile evidenziare anche la WindTre Star+.

WindTre, lo scacco ad Iliad con la tariffa da 100 Giga

La WindTre Star+ nasce con l’obiettivo di contrastare la Flash 100 di Iliad. La tariffa di WindTre è una valida alternativa alla promozione del gestore francese e a conti fatti risulta anche più conveniente. Gli utenti che scelgono la Star+, infatti, avranno soglie di consumo identiche a quelle di Iliad ma ad un prezzo persino più contenuto.

Il dettaglio della tariffa propone un pacchetto con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet con le velocità propedeutiche del 4G. Gli abbonati saranno chiamati al pagamento di 7,99 euro ogni mese per il rinnovo dell’offerta. A questo costo fisso sarà necessario aggiungere soltanto un piccolo extra di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Per quanto concerne le condizioni di attivazione di WindTre, c’è da sottolineare come quest’offerta sia riservata solo ed esclusivamente agli utenti che effettuano la portabilità della loro rete da altro gestore. Gli attuali abbonati di TIM, Vodafone e Iliad potranno quindi richiedere questa vantaggiosa promozione in uno dei punti vendita ufficiali di WindTre sul suolo nazionale. Per la portabilità sono necessari sino a tre giorni lavorativi.