Il volantino attivato nel periodo corrente da MediaWorld rappresenta a tutti gli effetti un valido punto di partenza per cercare di spendere sempre il meno possibile, sull’acquisto della tecnologia generale.

Gli utenti che vorranno avvicinarsi alla corrente campagna promozionale, lo ricordiamo, dovranno prima di tutto decidere se recarsi in negozio oppure sul sito ufficiale di MediaWorld; i prezzi non cambiano, sarà solamente necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, ricordando essere presente anche la rateizzazione senza interessi, a patto che l’rodine superi i 199 euro.

MediaWorld: quante offerte speciali nel nuovo volantino

Con MediaWorld non si scherza, a partire dalla possibilità di accedere ai migliori prodotti Apple, tutti commercializzati a prezzi relativamente ridotti rispetto al listino del momento. Al momento infatti risultano essere disponibili i vari iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone SE 2020 o iPhone 12 Mini, tutti a cifre oscillanti tra un minimo di 439 ed un massimo di 1149 euro.

Volendo invece puntare verso il mondo Android, qui spiccano soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A71 o similari, i quali invece avranno un prezzo massimo di 499 euro. Chiaramente non mancano anche gli ultimi top di gamma, pertanto nel caso in cui foste interessati ad esempio ai Galaxy S21, sappiate che troverete ugualmente pane per i vostri denti.

Tutte le altre promozioni del volantino MediaWorld sono attualmente elencate direttamente nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo.