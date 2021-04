CoopVoce: il provider con 4,99 euro lancia la nuova linea EVO con tre offerte

Tra le varie realtà che ogni giorno si affermano nel mondo della telefonia mobile, ce ne sono alcune che sembrano rivestire un ruolo di secondo piano. In realtà sta capitando che gli utenti vadano a valutare anche quei gestori marginali, i quali in realtà hanno subito una grande crescita sia per quanto riguarda la qualità che per quanto riguarda i contenuti delle promo. Ne è un chiaro esempio CoopVoce, provider di telefonia mobile di tipo virtuale che da qualche anno riesce a mettere in fila tutti i concorrenti.

A modificare totalmente quello che era il destino di questo gestore è stato un cambio di strategia repentino. Tutte le offerte che concedevano contenuti esigui infatti sono state modificate col passare del tempo, implementando più minuti, più SMS e più giga. Tutto questo ha consentito a CoopVoce di crescere esponenzialmente, dimostrazione che arriva anche con le tre nuove offerte della gamma EVO.

CoopVoce super la concorrenza grazie alle sue nuove tre offerte

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS