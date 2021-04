CoopVoce: tre offerte nuove sul sito ufficiale fino a 50GB in 4G

Se siete alla ricerca di una promozione mobile che vada a soddisfare le vostre richieste, potete star sicuri che in Italia non ne mancano. Infatti i gestori mobili che si occupano di proporre nuove soluzioni mensilmente sono talmente tanti che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ovviamente c’è qualcuno che riesce a distinguersi maggiormente, soprattutto in base alle esperienze di altre persone. È proprio questo il caso di un provider virtuale come CoopVoce, il quale durante gli ultimi anni ha goduto di fortune alterne.

Non erano tante infatti le persone dalla sua parte, le quali in passato hanno constatato la povertà dei contenuti delle offerte nonostante i prezzi fossero bassi e comodi. L’esigenza di avere tanti contenuti ha però portato anche CoopVoce a migliorare questo suo aspetto. Oggi infatti sono disponibili tante offerte con cadenza mensile che riescono a soddisfare ogni criterio richiesto dal consumatore.

CoopVoce: arrivano le tre nuove promo EVO che includono tutto per pochi euro

Sul sito ufficiale dell’azienda sono ben visibili le tre nuove offerte della linea EVO, le quali permettono tanti contenuti a prezzi bassi:

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS