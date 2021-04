Il volantino Bennet cerca in tutti i modi di soddisfare le crescenti richieste degli utenti italiani, mettendo sul piatto un crescente quantitativo di prodotti in promozione, garantendo nel contempo un risparmio senza precedenti.

L’accesso alla campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, è da ritenersi possibile solamente nei punti vendita fisici dell’azienda, ciò sta a significare che gli utenti potranno risparmiare recandosi personalmente nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, riuscendo a spendere decisamente meno del previsto.

Bennet: le promozioni sono assurde

Il volantino Bennet parte con alcune sorprese molto interessanti, sebbene comunque la maggior parte dei prodotti in promozione sono disponibili ad un costo effettivo inferiore ai 300 euro. Gli smartphone da acquistare subito sono Samsung Galaxy A71, Motorola Moto G9 Play, ma anche un buonissimo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, tutti distribuiti in versione completamente no brand, con la solita garanzia di 24 mesi.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi ai tablet, potranno comunque affidarsi a soluzioni del calibro di Apple iPad 10.2 (disponibile nella variante solo WiFi), oppure anche un buonissimo Lenovo M10+, entrambi distribuiti alla modica cifra di 299 euro, sebbene comunque il mercato dei tablet sia leggermente più limitato ed in fase calante rispetto al passato.

Se volete approfittare delle ultime grandi offerte Bennet, dovete correre subito in negozio, vi attendono incredibili promozioni dai prezzi sempre più bassi, anche naturalmente legate a categorie merceologiche differenti. I dettagli sono disponibili direttamente nelle pagine che potete trovare nell’articolo.