L’operatore WindTre sta proponendo, di nuovo, in queste ore l’offerta tariffaria GO 50 Fire+ Limited Edition, che con un costo di 6.99 euro al mese prevede 50 Giga, minuti e 200 SMS.

L’operatore in questione sta contattando alcuni clienti tramite un SMS winback, il cliente dovrà recarsi presso un negozio aderente per attivarla. Scopriamo insieme i dettagli.

WindTre: disponibile fino al 28 aprile la GO 50 Fire+ Limited Edition

Una volta ricevuto il messaggio promozionale, per sottoscrivere l’offerta il cliente deve recarsi necessariamente presso uno dei negozi aderenti. Il costo di attivazione e quello per l’acquisto della nuova SIM sono entrambi gratuiti. In questo caso è prevista una data di scadenza fissata al 28 Aprile 2021, ma si specifica che WindTre può anche inviare lo stesso messaggio con date di scadenza differenti.

Ecco un esempio di SMS inviato: “Non perdere l’occasione! 50GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6.99E/mese sulla TOP QUALITY NETWORK di WINDTRE. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 28/04. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go50fple“.

WindTre GO 50 Fire+ LE è composta nel dettaglio da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 6.99 euro al mese con addebito su credito residuo. Salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale, i minuti inclusi con l’offerta di WindTre sono illimitati. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte.