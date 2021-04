Samsung è il produttore che più di ogni altro sta credendo e investendo pesantemente negli smartphone pieghevoli e, se i livelli raggiunti in poco tempo sono decisamente ragguardevoli, l’ultimo brevetto scovato mostra un ipotetico nuovo Galaxy Z Fold con diverse peculiarità.

Il team di LetsGoDigital ha scoperto un brevetto risalente al mese di settembre 2020. Si tratta di un documento di ben 52 pagine intitolato “Foldable electronic device including electronic pen”. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung: spunta il brevetto di un nuovo smartphone pieghevole

Il dispositivo raffigurato nei disegni viene chiamato da Samsung stessa “multi-foldable device” e si presenta essenzialmente come uno smartphone o tablet pieghevole con due cerniere e uno schermo che può essere piegato in tre parti. Pare che il produttore sudcoreano stia esplorando varie possibilità, tanto che starebbe studiando meccanismi di piegatura sia verso l’esterno che verso l’interno: entrambe le varianti sono visibili nei disegni.

La seconda grande peculiarità di questo dispositivo pieghevole è la S Pen: nel brevetto, Samsung ne immagina una di tipo magnetico che si aggancerebbe sul retro dello smartphone, occupando la zona centrale lasciata libera dalle due porzioni laterali del display quando piegate. Una volta attaccata magneticamente a dispositivo completamente piegato, la pen sfrutterebbe la ricarica wireless rapida, passando alla velocità standard in caso di display non del tutto richiuso. Con la S Pen staccata, le due parti laterali dello schermo si piegherebbero senza lasciare alcuno spazio libero al centro.

Il brevetto in questione parla poi di una doppia fotocamera anteriore alloggiata in un doppio foro nello schermo e di vari sensori integrati sotto al display: quello di prossimità, quello di luminosità e quello per il riconoscimento delle impronte digitali. È da tempo ormai che si parla di uno smartphone pieghevole di Samsung con supporto alla S Pen e questo brevetto è indubbiamente molto intrigante. Non ci resta che attendere per avere maggiori dettagli.