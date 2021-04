Uno degli smartphone di punta del noto produttore cinese Realme è senz’altro il nuovo Realme 8 Pro. Quest’ultimo risulta già essere molto interessante visto il suo elevato rapporto tra qualità e prezzo ma ora è in arrivo una nuova versione. In particolare, lo smartphone sarà disponibile nella nuova colorazione Illuminating Yellow con alcuni tratti fosforescenti.

Ecco Realme 8 Pro che si illumina al buio nella nuova colorazione Illuminating Yellow

L’ultimo medio di gamma presentato dal produttore cinese ora si fa ancora più interessante. Come già accennato, è infatti da poco stata presentata ufficialmente per il mercato indiano una nuova inedita colorazione. Quest’ultima è denominata Illuminating Yellow ed ha ovviamente delle tonalità tendenti al giallo ma non solo. Oltre a questo, infatti, alcuni tratti specifici della backcover sono stati trattati con un materiale che li rende fosforescenti e quindi visibili anche al buio. Nello specifico si tratta del motto “Dare to Leap” posizionato sulla backcover e del contorno del modulo fotografico.

Non cambia invece il resto della dotazione tecnica. Troviamo sempre caratteristiche di rilievo come il nuovo sensore fotografico da 108 megapixel, un ampio display SuperAMOLED, il supporto alla ricarica rapida da 50W che permette di ricaricare in tempi molto ridotti la batteria da 4500 mAh, il processore Snapdragon 720G di casa Qualcomm e Android 11 a bordo.

Prezzi e disponibilità

Come detto in precedenza, per il momento Realme 8 Pro nella nuova colorazione Illuminating Yellow sarà distribuito per il solo mercato indiano, anche se non è totalmente da escludere un suo possibile arrivo anche da noi. Staremo a vedere. Intanto vi ricordiamo che il prezzo di vendita per questa versione rimane invariato rispetto alla versione con le colorazioni standard.