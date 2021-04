La casa di carta è nella lista di quelle serie tv attesissime per il 2021. Dopo la scorsa stagione andata in onda proprio durante la primavera del precedente anno, gli appassionati aspettano con grande ansia le puntate dalla quinta stagione per il tv drama spagnolo. Proprio la quinta stagione chiuderà il racconto di uno dei titoli più amati di sempre su Netflix.

La casa di carta, attesa sino a Settembre per i nuovi episodi

Ad oggi, però, non ci sono buone notizie da dare a tutti gli appassionati de La casa di carta. La serie tv, che era attesa sugli schermi, già in queste settimane ha purtroppo subito dei ritardi e degli slittamenti.

I ritardi per la La casa di carta sono ovviamente da attribuire all’emergenza sanitaria e ai rigidi protocolli utili per effettuare le riprese, la produzione e la post produzione. I lavori attualmente sono ancora in corso.

Di ufficiale, allo stato attuale, c’è soltanto una notizia – fornita dalla stessa Netflix – circa l’effettiva disponibilità de La casa di carta entro l’anno. La locandina che è stata pubblicata attraverso i suoi canali social dalla tv streaming metteva in evidenza l’anno 2021. A conti fatti è possibile ora pensare all’uscita dei nuovi episodi a partire dal prossimo Settembre 2021.

La mancanza de La casa di Carta si compensa la disponibilità di altri e importanti titoli su Netflix. Ad esempio, nel corso della primavera, gli appassionati potranno gustarsi le nuove puntate della quinta stagione di Lucifer o anche le puntate di un’altra serie tv spagnola, Élite.