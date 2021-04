Gli utenti che decidono di passare ad Iliad possono ora contare su una vantaggiosa promozione low cost, la Flash 100. La nuova ricaricabile del gestore francese è la grande sorpresa di primavera per il pubblico. Gli abbonati ad un semplice costo di 9,99 euro ogni trenta giorni avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti e 100 Giga per la connessione internet, anche con 5G incluso.

Iliad, le grandi tariffe in alternativa a Flash 100

Non c’è però soltanto la Flash 100 a disposizione degli utenti che decidono di cambiare operatore. Iliad, infatti, attraverso le pagine del suo sito ufficiale garantisce agli abbonati anche altre due promozioni vantaggiose come la Giga 50 e la Giga 40.

Ancora disponibile la Giga 50. Questa ricaricabile, divenuta oramai una grande certezza per il provider francese, prevede un costo mensile pari a 7,99 euro. Gli abbonati avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 50 Giga per la navigazione internet. Gli utenti riceveranno inoltre 5 Giga per la connessione roaming.

L’altra grande promozione di Iliad che gli interessati potranno attivare attraverso il sito internet ufficiale è la Giga 40. La tariffa si dimostra molto vantaggiosa per gli abbonati grazie ad un suo costo confermato in 6,99 euro. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno sempre chiamate ed SMS senza limiti con 40 Giga per la connessione internet.

Sia nel primo che nel secondo caso gli utenti dovranno aggiungere 10 euro per il rilascio della SIM. Le tariffe di Iliad si rivolgono agli utenti che attivano un nuovo numero o agli utenti che effettuano la portabilità della rete da altro operatore.