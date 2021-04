Il 21 aprile è stata approvata ufficialmente dal Governo la bozza riguardante il Decreto Riaperture, la quale introdurrà una novità importante per la prima volta nel nostro Paese: le certificazioni verdi Covid-19. Le suddette sono uno strumento utile per spostarsi tra le regioni in zona arancione e rossa a partire dal prossimo 26 aprile. In questo modo, l’Italia va a seguire un modello che stato tracciato in tutta Europa, seguendo anche un modo di fare simile: le certificazioni verdi Covid-19 saranno in tutto tre, e anche quelle italiane potranno essere rilasciate sia in forma digitale che cartacea e verranno introdotte probabilmente in estate.

Covid-19: ecco cosa certifica e a chi serve il “certificato verde”

Le certificazioni verdi Covid-19, così come sono state concepite dal Decreto Riaperture, vanno ad attestare tre elementi: la vaccinazione avvenuta

la guarigione dal Covid-19

l’effettuazione di un test molecolare o antigienico rapido con risultato negativo

Come accennato prima, i certificati verdi Covid-19 saranno utili a chi vorrà spostarsi tra Regioni o Province autonome in zona arancione o rossa. Non saranno invece necessari per quanto concerne gli spostamenti tra Regioni e Province autonome in zona bianca o gialla.

“Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa”.

Non ci sono altri impieghi previsti dal Decreto per i certificati verdi Covid-19, dunque attualmente l’ipotesi riguardante un impiego come lasciapassare per accedere a luoghi pubblici o all’aperto non è ancora presente.

Come si ottiene la certificazione e per quanto è valida

In base al tipo di certificazione c’è la variazione della risposta:

La certificazione riguardante l’avvenuta vaccinazione viene rilasciata d alla struttura sanitaria dove ha compiuto la vaccinazione. La suddetta riporta il numero di dosi somministrate rispetto a quelle previste e viene inserita nel fascicolo sanitario del cittadino;

dove ha compiuto la vaccinazione. La suddetta riporta il rispetto a quelle previste e viene inserita nel del cittadino; La certificazione che va a sancire la guarigione viene rilasciata dalla struttura sanitaria dove è avvenuto l’eventuale ricovero , se questo non c’è stato, d ai medici di medicina generali e dai pediatri ;

viene rilasciata dalla struttura sanitaria dove è avvenuto , se questo non c’è stato, d ; Della certificazione che attesa l’esito del tampone negativo se ne occupano le strutture sanitarie pubbliche, le strutture sanitarie private autorizzate e accreditate e le farmacie dove è avvenuta l’effettuazione del tampone.

Tuttavia, anche in tal caso, tutto dipende sempre dalla certificazione: La certificazione della vaccinazione dura 6 mesi ;

dura ; Anche la certificazione della guarigione dura 6 mesi . Non c’è più validità quando, nei 6 mesi, c’è positività al Covid-19;

dura . Non c’è più validità quando, nei 6 mesi, c’è positività al Covid-19; La certificazione dell’esito negativo del tampone dura in tutto 48 ore.