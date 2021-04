All’interno della piattaforma di e-commerce Amazon, in questi giorni è possibile trovare un’offerta mai vista prima. Stiamo parlando di Apple iPhone 12 Mini ad un minimo storico.

Tutte le versioni dello smartphone a marchio Apple sono disponibili in sconto speciale sullo store, con prezzi al minimo storico assoluto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone iPhone 12 Mini ad un prezzo super

Partiamo subito dalla versione da 64 GB che si può acquistare in sconto a 699 euro, ma ci sono anche l’edizione da 128 GB a partire da 749 euro e quella da 256 GB a partire da 960 euro. Come facile immaginare, iPhone 12 mini è il più piccolo della famiglia e, con il suo display da 5,4″, è il più piccolo smartphone 5G al mondo.

iPhone 12 Mini è stato valutato da noi e quasi tutti i nostri colleghi come uno smartphone incredibile, con risultati impressionanti, partendo dalla qualità costruttiva e dalla fotocamera, per quello che si candida come il miglior iPhone in rapporto qualità-prezzo che l’azienda abbia lanciato nell’ultimo periodo. Tutti i dispositivi disponibili sulla piattaforma sono venduti e spediti da Amazon stessa.

Potete trovare più colori e in più varianti di memoria, proprio come anticipato ad inizio articolo. Ovviamente vi ricordiamo che tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.