La promozione migliore della stagione primaverile nel campo della telefonia mobile è assicurata da Iliad. Il gestore transalpino ha deciso di sorprendere tutto il suo pubblico, mettendo a disposizione la tariffa Flash 100. Questa ricaricabile che sino a qualche settimana fa era presente su listino in edizione limitata è attualmente operativa.

Iliad, il grande vantaggio del 5G con la tariffa low cost da 100 Giga

Il pacchetto degli abbonati che si affidano alla Flash 100 comprende chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 5G. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di soli 9,99 euro con pagamento previsto ogni trenta giorni.

Gli utenti di Iliad al costo mensile della promozione dovranno aggiungere un semplice extra una tantum dal valore di 10 euro. Questo costo sarà necessario per l’attivazione della scheda SIM

Sono molti i vantaggi per gli utenti che decidono di attivare la Flash 100. Tra questi, ovviamente, spicca il 5G. A differenza delle scelte commerciali di TIM e Vodafone, Iliad garantisce la connessione internet ad alte velocità completamente a costo zero per tutti gli abbonati con la nuova ricaricabile. Per navigare con il 5G non saranno quindi necessarie opzioni extra in associazione alla stessa Flash 100.

Iliad mette a disposizione il 5G in almeno 20 città italiane. La compagnia transalpina ha per ora garantito la copertura di alcune aree di Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Nel corso dei prossimi mesi, le linee 5G di Iliad arriveranno anche in altre città della penisola.