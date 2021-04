Quando Google ha rilasciato la prima anteprima per sviluppatori di Android 12 a febbraio, ha rivelato che sta lavorando per aggiornare le funzioni di notifica. La societá vuole lavorare al progetto per rendere le notifiche piú funzionali e facili da usare. Come riportato da androidpolice, tuttavia, Google sta anche apportando diverse modifiche al servizio di notifiche di Android.

Al momento, gli utenti possono attivare o disattivare l’accesso alle notifiche solo per le app di supporto come Android Wear, Fitbit o Android Auto. Ció significa che possono accedere a tutti i tuoi dati di notifica. In Android 12, tuttavia, avrai un controllo maggiore su tutte le app che possono accedere a questo servizio.

Android 12 renderá le notifiche del tuo smartwatch Wear OS meno fastidiose

Android 12 Developer Preview 3 introduce una pagina per le notifiche delle app e del dispositivo aggiornata che separa le notifiche in quattro gruppi. I gruppi includono le sezioni: in tempo reale, conversazioni, predefinita e silenziosa. Le notifiche in tempo reale ,come suggerisce il nome, riguardano eventi in corso come i controlli di riproduzione musicale.

La sezione delle conversazioni riguarda messaggi di testo, e-mail e altre comunicazioni. L’impostazione predefinitá è per le notifiche che possono vibrare a seconda delle impostazioni, mentre ‘silenzioso’ si spiega da solo. La modifica dará agli utenti la scelta di consentire l’accesso solo ad alcune di queste categorie di notifiche. Ció potrá aiutarli ad evitare che notifiche inutili vengano inviate al tuo smartwatch Wear OS.

Purtroppo, come abbiamo giá visto numero volte in passato, non tutte le funzionalitá che fanno parte delle preview arrivano in versione finale. Google dovrebbe rilasciare la prima beta pubblica di Android 12 il prossimo mese e sará limitata, probabilmente, ai migliori smartphone Android in circolazione sul mercato.