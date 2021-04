Realme finalmente ha presentato i due nuovi device della fascia media per la nuova serie 8 del 2021. Dopo aver recensito Realme 8 Pro (la recensione la trovate a questo indirizzo) ed esserne rimasti piacevolmente sorpresi soprattutto per la fascia di mercato in cui si posiziona, eccoci qui a parlare di due nuovi device: Realme 8 e Realme 8 5G. Anche se all’apparenza sembrano uguali e il prezzo è lo stesso, in realtà si tratta di telefoni diversi sotto tanti aspetti. Ma vediamo insieme le caratteristiche tecniche che contraddistinguono questi due device.

Realme 8 5G

Tante le caratteristiche interessanti per questo nuovo smartphone. Il Realme 8 5G sarà il primo dispositivo con MediaTek Dimensity 700 ad arrivare sul mercato italiano, un processore 5G realizzato con processo produttivo a 7 nm. Dimensity 700 dispone anche di una potente GPU, Arm Mali-G57 MC2 con velocità di clock di 950 MHz, per i gamer più esigenti. L’attenzione al design ancora una volta è fondamentale, con un peso e uno spessore molto ridotti rispetto alla serie precedente, e al tempo stesso con una batteria da ben 5000mAh. Sotto il profilo del display troviamo un LCD a 90 Hz con risoluzione FHD.

Si tratta di un dispositivo che aggredisce la fascia di mercato dei 200€ in maniera del tutto inedita, con tante caratteristiche che troviamo in segmenti più alti, e che soprattutto riesce ad integrare la nuova tecnologia del 5G al suo interno. Realme ha introdotto anche Smart 5G Power Saving, una tecnologia che garantisce un’ottima durata della batteria e che può rilevare in modo intelligente il segnale circostante, passando automaticamente da 4G a 5G grazie all’AI dello smartphone.

Realme 8

Insieme a Realme 8 5G, l’azienda ha lanciato anche Realme 8. Si tratta di un device rivolto essenzialmente a chi ancora non è interessato all’aspetto del 5G nel mercato e che integra un processore ben adeguato per il gaming come il MediaTek Helio G95 e uno schermo Super AMOLED da 16,3 cm e una frequenza di campionamento fino a 180Hz per una migliore reattività durante il gioco. Inoltre, c’è un modulo con fotocamera quadrupla da 64 MP con AI, e una batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30W. Inoltre, è stata impiegata la tecnologia Copper Liquid Cooling, un sistema di raffreddamento a liquido che migliora le prestazioni durante il gaming e le operazioni più intense.

Prezzi e disponibilità

Realme 8 5G e Realme 8 saranno disponibili in Italia nel corso del mese di maggio (ancora non sappiamo il giorno preciso), ad un prezzo consigliato che parte da 199 euro. Nelle prossime settimane verranno annunciate maggiori informazioni sul lancio di questi due prodotti e sulle promozioni disponibili al lancio. Inoltre, verranno fornite le specifiche delle varie configurazioni di prezzo e di memoria.