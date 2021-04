Microsoft ha sempre fatto pagare l’abbonamento Xbox Live Gold per il multiplayer sin dai tempi di Xbox 360. Oggi, la societá ha finalmente apportato un cambiamento importante per il suo multiplayer. All’inizio dell’anno, in risposta all’aumento dei prezzi per i suoi abbonamenti, Microsoft ha annunciato che gli abbonamenti sarebbero rimasti allo stesso costo e che avrebbe iniziato a rilasciare multiplayer “gratis” per i giochi free-to-play.

Ció significa che i giochi free-to-play non hanno bisogno di abbonamento Xbox Live Gold per consentire all’utente di giocare multiplayer e, come promesso, la novitá inizia oggi. Microsoft ha infatti pubblicato un elenco di piú di 50 giochi, tra cui alcuni grandi nomi. Alcuni titoli degni di nota includono i soliti battle royale di Fortnite, Call of Duty: Warzone e Apex Legends. Nella lista sono presenti anche titoli competitivi come Rocket League, Paladins e Brawlhalla.

Microsoft Xbox Live Gold non aumenterá il suo prezzo in futuro

Nell’elenco sono presenti anche alcuni MMO, tra cui DC Universe Online e Phantasy Star Online 2. L’elenco é enorme e, secondo la societá, crescerá nel tempo ma mano che verranno rilasciati piú giochi free-to-play per le console Xbox. “Come parte del nostro impegno a rispettare i feedback degli utenti, oggi rilasciamo nuovi dettagli sui nostri piani per rendere disponibile il multiplayer online di giochi free-to-play, scrive Microsoft nell’annuncio.

Sembra che l’aggiornamento alle nuove opzioni inizi oggi e tutti i giocatori di Xbox potranno accedere gratuitamente al multiplayer online di oltre 50 giochi che supportano la funzione. Quindi, se sei abbonato a Xbox Live Gold solo per poter giocare a giochi come Apex Legends e Warzone, sembra che ora potrai abbandonare il tuo abbonamento Gold. Microsoft afferma che manterrá un elenco di giochi con multiplayer gratuito su Xbox.com, quindi l’elenco migliorerá in futuro.

Ecco l’elenco ufficiale dei giochi multiplayer free-to-play: