Vis a Vis è una serie TV di Netflix prodotta in Spagna che è riuscita a raggiungere un successo veramente importante, attirando a sé una quantità innumerevole di spettatori. Tutti quelli che hanno seguito assiduamente la serie, sapranno che negli ultimi tempi le novità scarseggiavano. Tuttavia, ora abbiamo qualcosa da dirvi.

A quanto pare, sembra che la quinta e la sesta stagione della fiction spagnola non verranno realizzate, ma in compenso possiamo alleggerire la pillola andando a vedere lo straordinario spin-off della fiction, ossia Vis a Vis: El Oasis.

Uno dei creatori della serie ha detto la sua riguardo l’esclusione della season 5 e 6, ed ha affermato ciò: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”. Tramite queste informazioni, possiamo ben capire che la quinta stagione non arriverà di sicuro. Ma ci sarà almeno una seconda parte dello spin-off?

Vis a Vis: la seconda parte dello spin-off arriverà?

Per i fan della serie, purtroppo, di notizie positive pare che non ce ne siano. Recentemente, infatti, è arrivata un’altra conferma, ossia che la produzione non ha in mente neanche una seconda parte dello spin-off. Il ciclo narrativo, secondo loro, anche in questo caso, si è concluso e tutti gli obiettivi prefissati all’inizio sono stati ampiamente raggiunti.

Anche il cast ha accettato di buon grado la decisione, che ha anche affermato: “crediamo che ci sia un viaggio che inizia” con le prime puntate e “vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.