I clienti di Iliad che decidono di attivare la Flash 100 avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il pagamento mensile è di 9,99 euro.

Iliad, quali sono le novità associate alla tariffa con 100 Giga

Altra grande caratteristica della Flash 100 è rappresentata dalla segreteria telefonica a costo zero. A differenza degli altri gestori – TIM, Vodafone e WindTre in primis – Iliad ha deciso di non richiedere alcun pagamento extra per l’ascolto di tutti i messaggi registrati sulla segreteria.

La prima novità per gli utenti è quella delle chiamate gratuite verso le nazioni estere. Tutti coloro che attivano la Flash 100 potranno comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali senza costi extra per la stessa ricaricabile. Iliad consente le chiamate all’estero verso più di 60 Paesi.

La principale novità di Flash 100 è però il 5G. Con una politica commerciale sempre di distinzione dagli altri operatori italiani, Iliad non chiede costi extra agli abbonati per la connessione internet con le velocità del 5G. La navigazione in 5G per gli utenti di Iliad è attualmente possibile in più di 20 città italiane.