Gli fan più accaniti de La Casa di Carta sono in attesa che finalmente sia resa disponibile la quinta e ultima stagione dello show. La serie TV ambientata e prodotta in Spagna, ma distribuita da Netflix, è iniziata ormai nel 2017 e dopo cinque stagioni, compresa quella che ancora deve essere rilasciata, sta giungendo al termine.

Lo show è entrato di diritto nel gota delle serie TV visto anche il grande successo di pubblico che l’ha resa, per un buon periodo di tempo, il programma più guardato al mondo. Ma quando uscirà La Casa di Carta 5? in un primo momento le informazioni parlavano addirittura di una release stabilita per il 7 aprile.

La Casa di Carta: tra data di uscita è possibili scoop

La notizia però è stata presto smentita e, dopo le voci che parlavano del 30 di aprile, la pagina Facebook dello show ha posto come data di uscita un generico 2021. Probabile dunque che La Casa di Carta sarà resa disponibile nel periodo autunnale. Arrivano però le prime indiscrezioni su i possibili sviluppi della trama, notizie che se confermate avrebbero del clamoroso.

Sembra infatti che uno dei personaggi principali possa entrare a far parte della banda dei rapinatori. Parliamo dell’ispettrice Sierra, che trovandosi in una situazione piuttosto critica potrebbe decidere cambiare schieramento. A dar adito a questa indiscrezione una nuova versione di Bella Ciao, canzone associata al gruppo di rapinatori, cantata proprio dall’attrice che presta il volto all’ispettore. Per scoprire come si svilupperà la serie TV non resta dunque che attendere l’uscita della tanto agognata ultima stagione dello show.