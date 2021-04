Promo: Coop Voce, Ho. Mobile, Poste Mobile e le tariffe di Aprile a meno di 8 euro

Il mondo della telefonia per fortuna è ben assortito e così come si aggirano tariffe piuttosto care, ne esistono altrettante molto più economiche. Ovviamente, noi di Tecnoandroid vi mostreremo le promo che vi faranno spendere non oltre gli 8 euro. Procediamo!

Promo: le migliori del mese di Aprile

L’obiettivo degli operatori telefonici è di contrastare la più temuta compagnia: Iliad. Questa propone da sempre promo a basso costo rendendola una delle migliori nel mondo della telefonia. Tra le nuove tariffe degli altri gestori scopriamo:

Ho. Mobile a 5,99 euro al mese

Ho. Mobile l’MVNO del gruppo Vodafone, propone una promo a 5,99 euro al mese compresa di 70 Giga in 4G, più minuti ed SMS illimitati, a chi effettua la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali selezionati. Nel costo della SIM (0,99 euro, a cui vanno aggiunti 6 euro per la prima ricarica) sono comprese attivazione e spedizione.

Coop Voce a 5,90 euro al mese (EVO 10)

Tra le promo di Aprile 2021 merita una menzione EVO 10 di Coop Voce a 5,90 euro al mese. Questa invece è sottoscrivibile da tutti gli utenti, sia per i nuovi numeri, sia in caso di portabilità. EVO 10 include 10 Giga in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS, il tutto su rete TIM. I costi di attivazione e spedizione della SIM sono inclusi se si procede online, altrimenti sono previsti 10 euro per la SIM, con 5 euro di traffico telefonico compreso.

Poste Mobile a 4,99 e 6 euro al mese

La promo più conveniente di Poste Mobile è Creami WOW 10GB a 4,99 euro al mese, in esclusiva online. L’offerta WOW 10GB comprende 10 Giga in 4G+ con velocità fino a 300Mbps, più credit illimitati per le chiamate e gli SMS. I costi iniziali sono di 20 euro per l’attivazione SIM, con 10 euro di traffico incluso.

Altra promo interessante è Creami Relax 20 a 6 euro al mese, che si divide a sua volta in: