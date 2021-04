Negli ultimi tempi WhatsApp non se la sta passando per nulla bene. La celebre App di messaggistica istantanea infatti ha registrato un calo delle utenze. WhatsApp nasce nel 2009 è fin dal momento del lancio ha segnato una svolta nella comunicazione portando il significato di chat ad un livello superiore. Com’è noto il servizio di messaggistica, nel 2014 è stato acquisito dal gruppo Facebook per l’astronomica cifra di 19 miliardi di dollari.

Per più di dieci anni WhatsApp è rimasto leader incontrastato nel settore ma negli ultimi tempi gli utenti stanno iniziando ad abbandonare l’applicazione. A giocare un ruolo chiave sicuramente le recenti novità in merito alla gestione della privacy. La nuova politica legata agli account business infatti non è proprio piaciuta a tantissimi utenti che stanno decidendo sempre più spesso di optare per una delle tante alternative disponibili.

WhatsApp: le migliori alternative al servizio di messaggistica

Se anche voi siete tra gli utenti che preferiscono non accettare la nuova policy sulla privacy ecco a voi alcune alternative a WhatsApp.

Telegram: Senza dubbio telegram è il principale concorrente di WhatsApp; il servizio offre tantissime funzioni come gli steaker e le chiamate digitali, ma anche la possibilità di avviare chat segrete e impostare messaggi che si autodistruggono dopo un determinato periodo di tempo.