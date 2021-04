WhatsApp e il messaggio che preannuncia il ritorno a pagamento

Più volte gli utenti si sono ritrovati a fare i conti con tantissime situazioni controverse all’interno di WhatsApp. L’app che ormai è posseduta dal 90% degli utenti che si servono di uno smartphone sta diventando sempre di più il centro di tutte le telecomunicazioni mondiali, pur dovendo avere a che fare con le solite problematiche.

Secondo quanto riportato infatti ci sarebbero molti utenti che avrebbero riportato alcune esperienze ultimamente da associare alle solite truffe e fake news che circolano sul web. Purtroppo WhatsApp non può debellare questo fenomeno in maniera definitiva come fece invece con lo spionaggio, ma le contromisure sono state adottate già diverso tempo fa. Da qualche giorno inoltre si parla insistentemente di un nuovo messaggio che starebbe circolando sul web e tramite catene, il quale avrebbe messo in pensiero tante persone.

WhatsApp: gli utenti hanno ricevuto un messaggio che parla di ritorno a pagamento

Più volte capita di ricevere messaggi non desiderati su WhatsApp, i quali purtroppo appartengono alle solite catene dannose. In questo caso si parlerebbe di una sorta di ritorno al passato per l’app, o almeno questo è quanto ravvisato dal pubblico.

Il nuovo messaggio in questione parla infatti di un ritorno improvviso a pagamento, proprio come l’applicazione gestiva il tutto ormai diversi anni fa. Ovviamente la scelta di WhatsApp di rendere tutto gratuito è stata la carta vincente che ha permesso anche a coloro che erano restii all’utilizzo del servizio, di acquisire fiducia. Infatti la situazione riguarda una fake news, la quale sarà stata messa in giro da qualcuno che chiaramente non aveva di meglio da fare.